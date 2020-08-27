حلف الأطلسى يطالب رئيس روسيا البيضاء باحترام الحقوق الأساسية

برلين (رويترز)

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو باحترام الحقوق الأساسية وقال إن استغلال الحلف الدفاعى ذريعة للقمع لن يكون له مبرر.

وأضاف ستولتنبرج الذى يزور برلين لإجراء محادثات مع المستشارة أنجيلا ميركل "يتعين على النظام فى مينسك إبداء الاحترام الكامل للحقوق الأساسية خاصة حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي".

وتابع قائلا إن حلف شمال الأطلسى "ليس له تعزيزات عسكرية فى المنطقة لذا ليس هناك ما يبرر أى محاولة لاستغلال ذلك ذريعة لقمع المحتجين السلميين".

وأضاف أن الأمر يعود إلى شعب روسيا البيضاء لتقرير مستقبله.