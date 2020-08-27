اليوم السابع
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حبس المتهم بذبح صديقه بشبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:24 م
حبس المتهم بذبح صديقه بشبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم

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أمر المستشار طاهر غنيم، وكيل نيابة شبين القناطر بالقليوبية، حبس المتهم بذبح صديقه نتيجة نشوب خلافات شخصية بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة مزارع عثر عليه مذبوحا داخل حظيرة مواشى فى شبين القناطر، حيث كشفت التحريات أن الحادث ليس بدافع السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، وأنه نشبت بينهما خلافات شخصية فقام المتهم بذبحة بسكين وفر هاربا، وألقى القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان العميد سيد محمد مامور مركز شبين القناطر، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص يدعى "ج ا" 28 سنة مذبوحا فى منزله بقرية الشيخ سند دائرة المركز وتم إخطار اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات أن القتيل يقيم بمفرده بعد أن طلق زوجته وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وقام فريق البحث برئاسة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شبين، بفحص علاقات المجنى عليه حيث تم التوصل إلى أن آخر شخص كان يجلس مع القتيل يدعى " ه م خ " 23 سنة مزارع، وأنه نشبت بينهما خلافات شخصية منذ فترة فاستغل المتهم جلوس المجنى عليه بمفرده فى حظيرة مواشى بمنزله، وأثناء نومه استل سكينا وقام بذبحه من الرقبة وفر هاربا، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم فى الواقعة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

شبين القناطر

حبس قاتل صديقه

جرائم القتل

قتل مزارع بالقليوبية

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