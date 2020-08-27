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جنايات دمنهور تعاقب"الشيطانة"بالسجن 15عاما قتلت طفلى زوجها بسبب العقم

الخميس، 27 أغسطس 2020 08:09 م
جنايات دمنهور تعاقب"الشيطانة"بالسجن 15عاما قتلت طفلى زوجها بسبب العقم محكمة دمنهور - صورة أرشيفية
فريق المحافظات _ البحيرة

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عاقبت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار حسن معوض الباهى ،وعضوية المستشارين شريف الحيلة ورامى سعيد محمد ، ربة منزل بالسجن 15 عاما لاتهامها بقتل طفلى زوجها ، لعدم قدرتها على الانجاب . 

 تلقى اللواء مجدي القمرى ، مدير أمن البحيرة السابق إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى ، بوصول طفلة عمرها عام ونصف جثة هامدة الى المستشفى العام وكشفت التحريات الامنية  وراء ارتكاب الواقعة " هناء . ط. ف" 26 سنة ، زوجة والد المجني عليهاوللانتقام منها لعدم قدرتها على الإنجاب ، وتبين من التحريات أيضا المتهمة قامت قبل ذلك بقتل شقيق الطفلة البالغ من العمر 4 سنوات ، بعدما كتمت أنفاسه بمخده أثناء نومه ، ولم يشك أحدا فى وفاة الطفل  فى شهررمضان الماضى .

وأمام النيابة أدلت المتهمة باعترافات خطيرة ، ذكرت فيها أنها تزوجت أكثر من مرة وتم طلاقها لعدم الانجاب ، وزوجها الأخير " أ . ن . ر " لديها طفلان ولد وبنت ، تمكنت من قتل الأول ولم يكتشف أحد الجريمة ، الا أنها فى الثانية اعتدت على الطفلة بالضرب المبرح ، بحجة تأديبها ، حتى لفظت أنفسها الأخيرة ، وعندما عاد الزوج من عمله أخبرته أنه الطفلة نائمة ، ولكنه شك فى الأمر ، بعدما وجد على جسدها أثار الضرب ، وتوجه بها الى المستشفى وهناك أخبروه أنها فارقت الحياه ، وأن السبب جنائى وتم ابلاغ مركز شرطة حوش عيسى بالواقعة .

 
 

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