"تموين الوادى الجديد" تكشف تفاصيل تطبيق مبادرة "ما يغلاش عليك" بالمحافظة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تطبيق المبادرة الرئاسية "ما يغلاش عليك" لأبناء المحافظة ، وبحسب ما أكد المهندس صلاح السيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، أنه تم تنفيذ المبادرة فى فرعى شركة بيع المصنوعات المصرية التابعة لقطاع الأعمال العام، فى مركزى الخارجة والداخلة.

وأضاف "صلاح"، أن المبادرة تتضمن جزئين الأول تابع لوزارة المالية ويتضمن تخفيض 20% على قيمة السلعة وذلك بموجب بطاقة الرقم حيث لا يشترط للمنتفع من هذا الجزء بالمبادرة التسجيل فى بطاقات التموين، وذلك تخفيفا على كاهل المواطنين، بينما الجزء الثانى، من المبادرة ويتبع وزارة التموين وهو خصم 200 جنيه من قيمة أى سلعة للفرد على البطاقة التموينية بحد أقصى 5 أفراد بإجمالى 1000جنيه للبطاقة الواحدة ، مؤكدا أن المبادرة تشمل جميع أنواع السلع عدا السيارات .