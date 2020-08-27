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تفاصيل العثور على ربة منزل وطفليها مذبوحين بكفر الدوار × 7معلومات

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:00 ص
تفاصيل العثور على ربة منزل وطفليها مذبوحين بكفر الدوار × 7معلومات مذبحة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت مدينة كفر الدوار بالبحيرة جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أشخاص، بعد العثور على جثثهما داخل منزل فى ظروف غامضة بكفر الدوار محافظة البحيرة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث والوصول إلى مرتكب الواقعة، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز تفاصيل الحادث:

1.  عثر الأهالى على جثة ربة منزل وطفلين لم يتعد عمرهما 3 سنوات مذبوحين داخل منزلهما فى ظروف غامضة.

2.  سادت حالة من الهلع والذعر بين أهالى منطقة منشية النصر بمحافظة البحيرة، والذى يقع بها منزل الضحايا.

3.  وفى مفاجأة كبرى عثرت الأجهزة الأمنية على طفلة رضيعة عمرها نحو 4 شهور على قيد الحياة وتبين أنها أصغر أطفال المجنى عليها وتم تسليمها إلى ذويها.

4.  وانتهى أطباء الطب الشرعى بدمنهور بالبحيرة من تشريح جثث ضحايا أسرة كفر الدوار.

5.  وأكدت مصادر طبية أنه تم نقل جثث ضحايا الواقعة الشنيعة إلى مستشفى كفر الدوار تحت تحفظ النيابة العامة.

6.  أثبت التقرير الطبى بوضوح تعرض الضحايا وهم ربة منزل وطفليها إلى الطعن بالرقبة بواسطة سلاح أبيض مما ادى مصرعهم فى الحال.

7.  يأتى ذلك بعد قيام النيابة العامة بمناظرة جثامين المجنى عليهم، والأمر بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك مع تحليل dna للجثث ودماء مسرح الجريمة.

 


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