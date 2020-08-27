تعرف على البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بأسوان × 10 نقاط

أسوان – صلاح المسن .

تشهد محافظة أسوان تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة فى إطار بروتوكولات التعاون المبرمة بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية وتحت رعاية وإشراف محافظة أسوان.

اليوم السابع يقدم تفاصيل البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بأسوان فى 10 نقاط:

أولا: تتابع الأجهزة المختصة بأسوان الجهود المبذولة والموقف الحالى للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

ثانيا : البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة يجرى تنفيذه داخل 68 دار حضانة تابعة للجمعيات الأهلية.

ثالثا: تضم دور الحضانة 200 فصل وتستوعب أكثر من 4 آلاف طفل وطفلة بمختلف المراكز والمدن.

رابعا: نسب ومعدلات التنفيذ فى البرنامج القومى وصلت إلى 70 %.

خامسا: يرتكز البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة على ثلاثة محاور رئيسية.

سادسا: المحور الأول يشمل أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية .

سابعا: المحور الثانى توفير جميع التجهيزات والوسائل التعليمية والترفيهية التى تساهم فى تنمية الذكاء والقدرات الإبداعية لدى الأطفال.

ثامنا: المحور الثالث عقد دورات تدريبية وتنمية مهنية للميسرات والعاملين بدور الحضانة.

تاسعا: أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية هذا البرنامج القومى ودوره فى تنفيذ إستراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة من أجل تكامل التداخلات الداعمة للطفل فى كافة النواحى المعرفية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والصحية والنفسية مما يساهم فى إيجاد بيئة آمنة ومتحضرة للأطفال.

عاشرا: شدد محافظ أسوان على مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بضرورة تكثيف الجهود واستمرار التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق المتابعة المتواصلة لمراحل التنفيذ أولاً بأول ورصد كافة العقبات والمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج القومى فى مواعيدها المحدد.