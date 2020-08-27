تشميع مقهى مخالف وصادرة 13 شيشة فى حملات تفتيشية بمنيا القمح شرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس وشرطة المرافق لمتابعة المقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء بمنع تقديم الشيشة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى بالمدينة يقدم الشيشة لروادها، وتم مصادرة عدد 13 شيشة من القهوة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات التفتيشية والمرور الميدانى على المقاهى والكافتريات للتأكد من الالتزام بنسبة التشغيل 25 % والتباعد بين الترابيزات ومنع تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهى والالتزام بتوقيتات الحظر لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات والمقاهى للتأكد من إلتزامهم بالإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع.