ترامب يهاجم بايدن ويطالب بـ"تحليل مخدرات" قبل المناظرة الرئاسية

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إجراء اختبارات تعاطي المخدرات قبل المناظرة الرئاسية الأولى بينه وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن الشهر المقبل. قدم دونالد ترامب هذا الطلب في مقابلة مع واشنطن اكسامينر الأربعاء، قائلاً إنه لاحظ تحسنًا مفاجئًا في أداء بايدن في المناظرة الأولية ضد السناتور بيرني ساندرز في مارس ولم يقدم أي دليل يدعم اقتراحه بأن التحسن قد يكون نتيجة عقار.
شارك بايدن في 11 مناظرة أولية، معظمها كانت في ميدان مزدحم من المتنافسين الآخرين، لكن آخرها كان في 15 مارس ضد ساندرز فقط.
وقال ترامب: "لم يعتقد أحد أنه سيفوز.. لأن أدائه في المناظرة كان سيئًا للغاية.. بصراحة، كان أفضل أداء له هو ضد بيرني ساندرز".
وأضاف ترامب: "سنطالب بإجراء اختبار المخدرات"، وتابع ساخرا من منافسه: "هو ليس ونستون تشرشل، كانت مناظرته نقاشًا عاديًا ومملًا. كما تعلمون، لم يحدث شيء رائع. وسوف ندعو إلى اختبار المخدرات ، لأنه لا توجد طريقة تمكنه من القيام بذلك بشكل طبيعي".
وعند سوال ترامب عن توضيح لسبب طلبه قال إنه لا يعرف كيف كان يمكن لبايدن أن يكون غير كفء للغاية في أدائه في المناظرة ثم فجأة يصبح على ما يرام ضد بيرني ساندرز، مضيفا: "وجهة نظري هي، إذا عدت وشاهدت بعض تلك المناقشات العديدة، فقد كان سيئًا للغاية. لم يكن حتى متماسكًا. وضد بيرني، كان مختلف ونحن ندعو إلى اختبار المخدرات".
وأكد الرئيس ترامب إنه كان يعتمد فقط على ملاحظاته وليس على أي معرفة داخلية في حملة بايدن، حيث قال: "كل ما يمكنني قوله هو أنني جيد جدًا في هذه الأشياء".
ووفقا للتقرير يخوض ترامب وبايدن المناظرة الأولى في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند في 29 سبتمبر. ولم يذكر الرئيس متى - أو لمن - سيقدم رسميًا طلب اختبار المخدرات.
وسعت حملة ترامب مرارًا وتكرارًا إلى إثارة الأسئلة حول قدرات بايدن العقلية، وغالبًا ما تسلط الضوء على الزلات اللفظية السابقة، ويعبر مؤيدو ترامب بانتظام عن ثقتهم في أنه سيستفيد من مقارنته جنبًا إلى جنب مع نائب الرئيس السابق.
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