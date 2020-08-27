ترامب يهاجم بايدن ويطالب بـ"تحليل مخدرات" قبل المناظرة الرئاسية

كتبت: نهال أبو السعود

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إجراء اختبارات تعاطي المخدرات قبل المناظرة الرئاسية الأولى ‏بينه وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن الشهر المقبل.‏ قدم دونالد ترامب هذا الطلب في مقابلة مع واشنطن اكسامينر الأربعاء، قائلاً إنه لاحظ تحسنًا مفاجئًا ‏في أداء بايدن في المناظرة الأولية ضد السناتور بيرني ساندرز في مارس ولم يقدم أي دليل يدعم اقتراحه ‏بأن التحسن قد يكون نتيجة عقار.‏

شارك بايدن في 11 مناظرة أولية، معظمها كانت في ميدان مزدحم من المتنافسين الآخرين، لكن آخرها ‏كان في 15 مارس ضد ساندرز فقط.‏

وقال ترامب: "لم يعتقد أحد أنه سيفوز.. لأن أدائه في المناظرة كان سيئًا للغاية.. بصراحة، كان أفضل ‏أداء له هو ضد بيرني ساندرز".

وأضاف ترامب: "سنطالب بإجراء اختبار المخدرات"، وتابع ساخرا من منافسه: "هو ليس ونستون تشرشل، كانت مناظرته نقاشًا عاديًا ومملًا. كما تعلمون، لم ‏يحدث شيء رائع. وسوف ندعو إلى اختبار المخدرات ، لأنه لا توجد طريقة تمكنه من القيام بذلك بشكل طبيعي"‏.

وعند سوال ترامب عن توضيح لسبب طلبه قال إنه لا يعرف كيف كان يمكن لبايدن أن يكون غير كفء ‏للغاية في أدائه في المناظرة ثم فجأة يصبح على ما يرام ضد بيرني ساندرز، مضيفا: "وجهة نظري هي، إذا ‏عدت وشاهدت بعض تلك المناقشات العديدة، فقد كان سيئًا للغاية. لم يكن حتى متماسكًا. وضد بيرني‏، كان مختلف ونحن ندعو إلى اختبار المخدرات".‏

وأكد الرئيس ترامب إنه كان يعتمد فقط على ملاحظاته وليس على أي معرفة داخلية في حملة بايدن، ‏حيث قال: "كل ما يمكنني قوله هو أنني جيد جدًا في هذه الأشياء".‏

ووفقا للتقرير يخوض ترامب وبايدن المناظرة الأولى في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند في 29 ‏سبتمبر. ولم يذكر الرئيس متى - أو لمن - سيقدم رسميًا طلب اختبار المخدرات.‏

وسعت حملة ترامب مرارًا وتكرارًا إلى إثارة الأسئلة حول قدرات بايدن العقلية، وغالبًا ما تسلط الضوء ‏على الزلات اللفظية السابقة، ويعبر مؤيدو ترامب بانتظام عن ثقتهم في أنه سيستفيد من مقارنته جنبًا ‏إلى جنب مع نائب الرئيس السابق.‏