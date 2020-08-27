اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 01:52 م
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انخفاض أسعار الدواجن والكيلو يسجل 16.5 والبيض لـ23.5 جنيها

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:24 م
انخفاض أسعار الدواجن والكيلو يسجل 16.5 والبيض لـ23.5 جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن انخفاضا في الأسعار اليوم الخميس 27 – 8 – 2020 ، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت الدواجن 16.5 جنيه للكيلو من المزرعة في حين انخفض سعر كرتونة البيض ليسجل 23.5 جنيها .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد إن أسعار الدواجن مازالت تشهد انخفاضا حيث سجل الكيلو من المزرعة 16.5 جنيها مقابل 18 جنيها مع بداية الأسبوع، في حين وصل سعر المستهلك 19 – 21 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم أن أسعار البيض تراجعت لتسجل 23.5 جنيها للكرتونة من المزرعة في حين سجلت للمستهلك 26 – 29 جنيها، موضحا أن الأسعار تسبب خسائر للمنتجين خلال هذه الأيام ونظرا لانخفاض الأسعار عن تكاليف الإنتاج .

وأشار السيد الى ضرورة عودة عمل بورصة الدواجن للعمل مرة أخرى لتحديد هامش الربح المناسب للمنتج بما يضمن تنظيم العملية الإنتاجية ودراسة السوق بما يوفر فرصة مناسبة لزيادة الكميات المصدرة . 


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اسعار الدواجن

اسعار البيض

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