اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 02:52 م
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القبض على أمين عهدة في قليوب لاستيلائه على 40 طن أرز مدعم غير صالح للاستخدام

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:44 م
القبض على أمين عهدة في قليوب لاستيلائه على 40 طن أرز مدعم غير صالح للاستخدام أرز مدعم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على أمين عهدة بفرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم قليوب، لقيامه بالاستيلاء على 40 طن أرز مدعم، غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها، وغير صالح للاستخدام الآدمى بغرض طرحه فى الأسواق، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد قيام أمين عهدة بالاستيلاء على كمية من الأرز غير صالح للاستخدام الآدمى بغرض طرحه فى الأسواق.

تم إخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن، وتمكنت قوة أمنيه بالتنسيق مع مباحث التموين من إلقاء القبض على المتهم، وأرشد عن الكمية المستولى عليها فى أحد المخازن، وتم ضبط 40 طن أرز تموينى غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها وغير صالح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

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