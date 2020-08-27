اليوم السابع
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العربية تؤكد إطلاق مسلحى الوفاق النار على المتظاهرين وسط طرابلس

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:31 م
العربية تؤكد إطلاق مسلحى الوفاق النار على المتظاهرين وسط طرابلس مظاهرات فى ليبيا
كتب سمير حسنى

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أطلق مسلحو حكومة الوفاق النار على متظاهرين في طرابلس، واعتقلت عدد من المتظاهرين بعد أن حاولوا الوصول إلى ميدان الشهداء وسط العاصمة، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى وقت سابق، أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، دعمها حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي، فى حين طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة - في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتي تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.

وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها.


ليبيا

حكومة الوفاق

اخبار ليبيا

طرابلس

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