الصحة العالمية: إفريقيا قد تكون تجاوزت ذروة وباء كورونا والتراخى يهدد بموجة ثانية

وكالات

أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أن القارة الأفريقية قد تكون تجاوزت ذروة وباء فيروس كورونا المستجد، محذرة في نفس الوقت من أن التراخي في تدابير الوقاية قد يسهل ظهور موجة إصابات ثانية.

ونقلت وكالة أنباء السعوية أن ماتشيديسو مويتي ، ذكرت خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن عدد الإصابات اليومية في دول القارة الأفريقية يتجه للانخفاض وهو مؤشر على تخطي القارة مرحلة الذروة.

وسجلت دول أفريقيا رسميًا 1.2 مليون إصابة منذ شهر مارس الماضي، بينها نحو 28 ألف وفاة، وهي بذلك من أقل قارات العالم تضررًا بعد أوقيانيا.