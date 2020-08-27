التحقيقات تكشف تورط المتهمين بسرقة متعلقات المواطنين بالمقطم في 5 جرائم

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، عن أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالطرق العامة بمنطقة المقطم، سبق ارتكابهما 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات عنهما للوقوف على نشاطهما الإجرامية واستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وكان قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بسيارة يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها، وأن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة). وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامها بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، وأقرا بسرقة اللوحات المعدنية وتثبيتها على السيارة وقت ارتكاب الواقعة وأنهما قام بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام، وقيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.