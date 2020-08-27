التأديبية تلغى مجازاة عميدة كلية سابقة وتبرئها من مسح ملفات الحاسب الآلى

كتب أحمد عبد الهادى

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة عميدة سابقة لإحدى كليات الطب بعقوبة اللوم، لاتهامها بالامتناع عن الإفصاح عن كلمة السر المثبتة على جهاز الكمبيوتر بداخل مكتب العميد، بعد صدور قرار بتكليف آخر بدلاً منها لعمادة الكلية، واتهامها أيضًا بمسح جميع الملفات التى تخص عميدة الكلية في فترة رئاستها، ولم يثبت ذلك للمحكمة، فقضت بإلغاء قرار عقابها .

ورأت المحكمة، أنه صدر قرار بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم وذلك لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامها بمسح كل الملفات من على جهاز الكمبيوتر الخاص بمكتب عميد الكلية قبل تركها لذلك المكتب ، وإمتناعها عن أن تفصح عن كلمة السر الخاصة بالجهاز .

وإذ خلت الأوراق والتحقيقات مما يثبت أن جهاز الكمبيوتر الخاص بعميد الكلية كان يحتوى على بيانات ومعلومات معينة عن الفترة من تاريخ تولى الطاعنة عمادة الكلية وحتى تركها لهذه الوظيفة أو عن الفترات الزمنية السابقة على ذلك، فإنه يصبح من غير المتصور عقلا ومنطقا أن ينسب إلى الطاعنة أنها قامت بمسح ملفات من غير الثابت وجودها أصلا.

وفضلا عن ذلك فإن الثابت ، أن جهاز الكمبيوتر لم يكن خاليا تماما من الملفات بل كانت به ملفات مدونة خلال عام 2016 وجرى تحديثها عام 2017 وذلك على خلاف ما ذكره مقدم الشكوى من أن هذه الملفات كانت عن الفترة من 2013 وحتى 2015 ، كما أن السلوك الإيجابى للطاعنة بالإفصاح فورا عن كلمة سر الجهاز بمجرد طبلها منها وعدم التعنت أو المماطلة فى ذلك، أنما يدل على ما تحلت به الطاعنة من أمانة وموضوعية وتقدير للمسئولية فى التعامل مع هذا الأمر ، وبذلك ينتفي ثبوت المخالفة في حق الطاعنة ثبوتاً يقينياً، بما يجعل القرار الصادر بمجازاة الطاعنة صادراً على غير سند من القانون أو الواقع خليقا بالإلغاء.