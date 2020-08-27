البيئة تعقد جلسات للنهوض بمنظومة المخلفات بمحافظتى قنا وكفر الشيخ

كتبت آية دعبس

عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة جلسات التشاور المجتمعى بمحافظتى قنا وكفر الشيخ، الواقعتين فى نطاق عمل البرنامج، وذلك فى إطار خطة عمل البرنامج لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية من مصانع تدوير ومدافن صحية .

ويأتى ذلك ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية تحقيق مشاركة مجتمعية فعالة من خلال عقد جلسات الإستماع والتشاور المجتمعى مع اصحاب المصلحة و الفئات المعنية فى المجتمع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفقاً للاشتراطات الدولية والمحلية من أجل الحصول على الموافقات البيئية والمجتمعية لإنشاء وتشغيل تلك المشروعات، لا سيما بعد إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات من قبل مجلس النواب الذى ينص على تنفيذ كافة إنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحيا وبيئيا وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية وطبقا للمعايير الدولية من مؤسسات التمويل العالمية (الاتحاد الأوروبى / بنك التعمير الألمانى /هيئة التعاون الدولى الألمانية / هيئة التعاون السويسرية ).

وأكدت وزيرة البيئة أن الغرض من تنفيذ هذه المشروعات هو المساهمة في تنفيذ مخرجات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللازمة للإدارة المستدامة للمخلفات ، وتحسين الظروف الصحية بالمحافظات، وحفظ الموارد الطبيعية في إعادة الاستخدام و التدوير للمخلفات وخفض كمياتها للمساهمة في خفض معدلات التلوث إلى جانب خفض تكاليف إدارة المخلفات من خلال زيادة مصادر الدخل من المواد المعاد تدويرها والسماد العضوي والوقود البديل RDF)) عالي الجودة بالإضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي ومشاركة القطاع الخاص.

ففى محافظة قنا قام البرنامج الوطنى بالمحافظة بعقد جلسات التشاور المجتمعى لإنشاء وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة للمخلفات الصلبة المنزلية بمركز قوص بمحافظة قنا باستخدام تقنيات ميكانيكية وبيولوجية لإنتاج السماد العضوي الى جانب إنشاء المدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية كجزء من خطة إدارة المخلفات الصلبة المقترحة في المحافظة وذلك بحضور ممثلى محافظة قنا والوحدات المحلية بموقع المشروع والجهات الإستشارية للبرنامج الوطنى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة الى جانب ممثلى وزارات الصحة، الموارد المائية والري، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الدفاع، الداخلية، الزراعة، الكهرباء، المالية؛ ممثلى الإعلام ، العمد وزعماء القبائل والعائلات، الجمعيات الأهلية ، المزارعين وجامعي القمامة.

ومن ناحية اخرى تم عقد جلسات التشاور بمحافظة كفر الشيخ بشأن إنشاء مصنعى تدوير المخلفات بمركزى دسوق ومطوبس بالمحافظة بحضور الجهات المعنية من ممثلى المحافظة والوحدات المحلية وهيئة التنمية الصناعية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وإستشارى البرنامج وفرع جهاز البيئة بالمحافظة.

بدأت جلسات التشاور بعرض تقديمى لأهمية تنفيذ تلك المشروعات لاستكمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة ومواقعها المقترحة النموذجية من حيث امتثالها للمسافات القانونية المطلوبة بالمحافظة وتحديد وتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة اجتماعياً وبيئياً للمشروع المقترح بما في ذلك التنوع البيولوجي والعناصر البيئية (التربة والمياه والهواء)و التدابير والإجراءات المقترحة لتجنب وتقليل الآثار السلبية (إن وجدت) خلال جميع مراحل المشروع كما تم خلال الجلسات فتح باب المناقشة بين الجهات المعنية واصحاب المصلحة للإستماع الى كافة الأراء والإستفسارات و توزيع استمارات بيان الرأي وتوثيق كافة الأراء لأخذها فى عين الإعتبار.

ويعد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة أحد البرامج التابعة لوزارة البيئة ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، ويجمع بين مكونيين فني ومالي ويتم تنفيذه بشكل مبدئي فى أربع محافظات (قنا – أسيوط - كفر الشيخ - الغربية).