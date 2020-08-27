إيفانكا ترامب تكشف طريقة استعدادها لإلقاء الخطابات بالمؤتمرات بصورة مع ابنها

كتب محمد رضا

شاركت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، بصورة جديدة مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، والتى يظهر فيها ابنها بينما تقف هى خلف الكاميرا ولا تظهر سوى يدها حيث تمسك بأوراق خطاب ستلقيه خلال مؤتمر، لتكشف طريقة إعدادها لإلقاء الخطابات فى المناسبات العامة، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "إعداد الخطاب".

يأتى هذا بعدما استرجعت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته، ذكريات الحملة الانتخابية الأولى لوالدها قبل خوضه انتخابات الرئاسة الامريكية للمرة الأولى قبل أربع سنوات، ونشرت ايفانكا ترامب صورة لها على حسابها بموقع "تويتر"، وتظهر فيها وهى تحمل ابنها ثيودور حينما كان طفلا صغيرا وتتابع جانب من حملة والدها على التلفزيون وكان يحضرها اشقائها ايريك ودون وتيفانى.



ابن ايفانكا ترامب

وعلقت ايفانكا ترامب، على الصورة قائلة: " قبل أربع سنوات ، كنت أنا وثيو فخورين للغاية بالعمين دون وإيريك والعمة تيفاني. لم يتغير شيء! أحضروا استعدادات الانتخابات هذا الأسبوع".

وفى وقت سابق، علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته، على برنامج صندوق طعام المزارعين، والذى يتبناه الرئيس الأمريكى ترامب، حيث نشرت إيفانكا مجموعة من الصور، أثناء تفقد والدها المشروع، وهى ترفقه، وعلقت على الصور قائلة، "قدم برنامج صندوق طعام المزارعين للأسر أكثر من 100 مليون وجبة للناس منذ إطلاقه قبل أسابيع فقط استجابةً لفيروس كوفيد -19.. اليوم، خصص الرئيس مليار دولار إضافى لهذا البرنامج التاريخى - وهو فوز كبير للشعب الأمريكى".

من ناحية أخرى، تحقق المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية، فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، ومؤسسة ترامب تلاعبا، بالمخالفة للقانون، بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأمريكى للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية، وقالت إن إريك ابن ترامب لا يتعاون فى التحقيق المدنى الذى تجريه فى هذا الشأن.



تدوينه ايفانكا ترامب

وجاء الإعلان عن ذلك فى دعوى قضائية، أقيمت الاثنين الماضي، أمام محكمة فى ولاية نيويورك فى مانهاتن تطلب فيها المدعية العامة ليتيشا جيمس انصياع مؤسسة ترامب وابنه وآخرين لطلبات استدعائهم الصادرة من مكتبها.

وقال محامو المدعية العامة، إن طلبات الاستدعاء صدرت فى نطاق "تحقيقها المدنى السرى المستمر فى احتيال محتمل أو عدم مشروعية"، وأضافوا أنه ليس هناك أى إصرار على حدوث انتهاك للقوانين.