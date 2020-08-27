إصابة أسرة من 5 أفراد بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا بجهينة سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

استقبل مستشفى جهينة المركزى غربى محافظة سوهاج، 5 أفراد من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا، وتم حجزهم تحت الرعاية الصحية داخل المستشفى المركزى والحالة العامة مستقرة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بإصابة أسرة كاملة بآلام بالبطن وقىء مستمر بدائرة مركز جهينة وتم نقلهم للمستشفى المركزى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد جاد الله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوصول محمد ي ع م 48 سنة مدرس وزوجته عبير ص ا ع 40 سنة ربة منزل ودنيا م ي 16 سنة طالبة ويوسف م ى 15 سنة طالب ورشا م ي 12 سنة طالبة أبناء الأول والثانية ويقيمون بناحية جهينة الغربية دائرة المركز إلى مستشفى جهينة المركزى مصابين " آلام بالبطن وقىء مستمر " ادعاء تناول طعام فاسد

وسؤالهم قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.