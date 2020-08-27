أسباب زيادة وزنك أثناء إغلاق كورونا وطرق حلها.. راقب ما تأكله

كتبت إيناس البنا

تعد الحياة خلال COVID-19 صعبة للغاية ليس فقط جسديًا ولكن عقليا وعاطفيًا أيضًا، كثير من الناس تقطعت بهم السبل في أجزاء مختلفة من العالم بعيدًا عن أسرهم. بينما يواجه أولئك الذين هم في المنزل مجموعة مختلفة من التحديات.

فقد قلب هذا الوضع الوبائي حياتنا رأسًا على عقب دون أن ندرك حتى ما حدث للتو، وأحد التحديات الرئيسية التي يواجهها معظم الأشخاص هذه الأيام هو زيادة الدهون بسرعة أثناء الحجر الصحي، ولكن ما أسباب زيادة الوزن بالحجر الصحي وكيف يمكنك التخلص منه؟ .



ما هي الأسباب المحتملة لزيادة الوزن في الحجز؟ هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤدي إلى زيادة الوزن أثناء الحجر الصحى وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤدي إلى زيادة الوزن أثناء الحجر الصحى وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"



مشكلات الصحة العقلية شهدت مشكلات الصحة العقلية فجأة ارتفاعًا هائلاً خلال فترة الإغلاق هذه، فالوحدة والقلق والاكتئاب هي مشاكل الصحة العقلية الشائعة التي تم تحديدها مؤخرًا، وتؤثر العزلة الاجتماعية بشكل سيء على صحتنا النفسية وهي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن في الحجر الصحي وإعاقة محتملة في فقدان الوزن. الضغط العصبى يتم تضمين جميع أنواع الإجهاد بما في ذلك الإجهاد العقلي والعاطفي والضغط المالي في هذا. فقد الكثير من الناس وظائفهم بسبب الأزمة بينما دخل البعض في عزلة منزلية للوقاية ، وتجاوزت مستويات التوتر الحد الأقصى. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، حيث أن زيادة مستويات الكورتيزول تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير مقصود.



نمط حياة مستقر بينما كنا محبوسين في المنازل لشهور ، أصبحنا أكثر كسلاً مما كنا عليه في أي وقت مضى، ولا يوجد شيء أسوأ لأجسامنا من نمط حياة خامل، حيث يتسبب الكسل على الأريكة والأكل في الإفراط في تناول الطعام، فمعظم الناس يأكلون بدافع الملل وفي مثل هذه الأوقات نتناول وجبات خفيفة غير صحية.



كيف يمكن التخلص من زيادة الوزن في الحجر الصحي؟ يمكن أن تساعدك بعض الخطوات البسيطة في منع وإنقاص وزن الحجر الصحي. دوّن هذه النصائح وادمجها في نمط حياتك. يمكن أن تساعدك بعض الخطوات البسيطة في منع وإنقاص وزن الحجر الصحي. دوّن هذه النصائح وادمجها في نمط حياتك.



حافظ على رطوبتك يعتبر الترطيب من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها من خلال شرب الماء والمشروبات الصحية، ولا يتم تضمين المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعبأة وما إلى ذلك في هذه الفئة.

تناول ماء جوز الهند ، أملاح الإماهة الفموية ، عصائر الفاكهة الطازجة ، ماء الثوم لفقدان الوزن وما إلى ذلك لتلبية المتطلبات الغذائية للجسم، ابقى بعيدًا عن المشروبات السكرية لأنها تزيد فقط من السعرات الحرارية في الجسم التي يصعب حرقها، شرب الماء بشكل متكرر سيحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام لمنع الأكل غير الضروري.



زيادة النشاط البدني قد لا تتمكن من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الوقت الحالي ، ولكن إذا كنت مصممًا بما يكفي على ممارسة الرياضة ، فيمكنك ممارسة الرياضة في المنزل باستخدام المعدات المنزلية. يمكنك أيضًا الذهاب في نزهة سريعة على العشب أو القفز لـ 100 مرة.