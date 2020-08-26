اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:41 ص
خالد صلاح
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ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 149 إصابة و24 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:00 ص
ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 149 إصابة و24 وفاة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سيدنى (رويترز)

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سجلت ولاية فيكتوريا، ثانى أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، اليوم الأربعاء 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و149 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وكانت الولاية قد سجلت أمس الثلاثاء ثمانى وفيات و148 إصابة.

 

 


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