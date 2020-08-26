واشنطن بوست: استمرار أعمال العنف لليلة الثالثة فى ويسكونسن وإصابة 3 أشخاص

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن دوى إطلاق النار قد خرج من بين مجموعة من المتظاهرين فى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية فى الساعات القليلة الماضية، فى الليلة الثالثة من الاضطرابات التى بدأت بسبب إطلاق الشركة النار على جاكوب بلايك. وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل ولم يتضح من قام بإطلاق النار، ولم يؤكد مسئولو الشرطة أو المستشفى بعد مدى خطورة الإصابات.

وجاءت الطللقات الأولى بعد منتصف ليل الأربعاء فى الولايات المتحدة مع قيام مجموعة من المتظاهرين بمواجهة الشركة فى شاحنات مصفحة. وبدا شاب أبيض يحمل بندقية طراز AR -15 فى الركض بعيدا عن المجموعة. وأظهر مقطع فيديو الرجل المسلح وهو يسقط على الأرض ثم سمع دوى إطلاق النيران عدة مرات بين الحشود. وسقط شخصان آخران على الأرض، أحدهم أصيب فى ذراعه، فيما أظهر مقطع فيديو آخر رجلا يسيل الدم من خلف رقبته والمارة يصرخون بأنه أصيب برصاصة.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن مدينة كينوشا شهدت أعمال عنف ونهب وحرائق منذ يوم الأحد الماضى، عندما أطلق النار عدة مرات على جاكوب بلايك البالغ من العمر 29 عاما عدة مرات من الخلف من قبل الشرطة بينما كان يصعد إلى سيارته التى تواجد أطفاله الثلاثة بها.

وقالت عائلة بلاك إنه قد إصيب بالشلل وفى حالة حرجة، بينما دعت والدته إلى الاحتجاجات السلمية، إلا أن العائلة انتقدت أيضا الشرطة وقالت أنهم يتعاملون بوحشية بشكل منهجى مع السود.

وقال والد جاكوب بلاك إنهم أطلقوا النار سبع مرات على ابنه، سبع مرات كما لو كان لا يهم، لكن ابنى مهم، فهو إنسان ومهم".



