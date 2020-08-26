نائب رئيس جامعة عين شمس يعتمد خطط التعليم الهجين بالكليات

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس اجتماع مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب المنعقدة بتقنية الفيدو كونفرنس بتهنئة الدكتورة ريم الكباريتى أستاذ التخدير بكلية الطب ومدير إدارة روابط خريجى جامعة عين شمس باختيارها كعضو دائم فى مجلس القطاع، مشيرا إلى أهمية دعم ربط خريجى الجامعة بجامعتهم الأم ودورها فى تحقيق تقدم فى تصنيف الجامعة العالمى.

كما هنأ سعود، الدكتورة سحر ياسين على توليها منصب وكيلة كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الحريرى على توليه منصب وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب.

واستعرضت الدكتورة ريم الكباريتى خطة الإدارة والجهود والخطوات التى تم اتخاذها لربط الخرجين بالجامعة.

وأقر المجلس اعتماد خطط التعليم الهجين بكل كليات الجامعة والتى راعت اختلاف طبيعة الدراسة بكل كلية، وكذلك اعتماد تعديل لوائح الكليات بإضافة نص يسمح بالتعليم والتقييم عن بعد لرفعها للمجلس الأعلى للجامعات.

واستعرضت د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعى سبل تفعيل لجنة المناهج بكليات الجامعة، فيما استعرض الدكتور عبد الفتاح سعود تقارير د. أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى ورئيس مركز بحوث منظمة الصحة العالمية والرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسى بشأن المقترحات المطلوب تنفيذها بالجامعات المصرية حول التوعية بحدوث بعض وقائع الانتحار فى المجتمع.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى الخطوات الاستباقية التى قام بها قطاع التعليم والطلاب فى هذا الصدد منذ عامين دراسيين، حيث تم تخصيص لجنة برئاسة د. هشام رامى أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس لبحث مشكلات الطلاب النفسية وعلاجها، وكذلك عمل العديد من ورش العمل وندوات للإرشاد والتوعية النفسية.

وفى ختام الجلسة أشاد سعود بجهود إدارة تطوير التعليم الجامعى بإدارة د. منى عبد العال خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة الاستمرار وبذل أقصى جهد لتطوير خطط التعليم بما يتوافق مع أحدث متطلبات سوق العمل العالمى.

كما أشاد د.عبد الفتاح سعود بجهود اللجنة الدائمة لشئون التعليم والطلاب برئاسة د.محمد صافى يوسف وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس للجهد الكبير الذى بذله فى إجراء تعديلات اللوائح المختلفة للكليات خلال الفترة السابقة.