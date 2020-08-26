موجز الاقتصاد: "النقد الدولى" يشيد بتطورات البنك المركزى فى مختلف القطاعات

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأربعاء 26- 8- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها " إشادة صندوق النقد الدولى بتطورات البنك المركزى المصرى فى مختلف القطاعات، وكذلك إعلان جهاز مدينة الشروق بتنفيذ أكبر حديقة مركزية بالمدينة.. وغيرها

وزير البترول: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون الاقتصادى الإقليمى الناجح

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الإقليمية حول الطاقة بمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى عبر تقنية الفيديوكونفرانس حيث تم مناقشة أفضل الممارسات وجهود التغلب على تحديات أزمة فيروس كورونا فى صناعة البترول والغاز وسبل تسيير المشروعات والمبادرات المطروحة للتعامل وتفادى أى أزمات قد تطرأ فيما بعد أزمة كورونا.

صندوق النقد الدولى يشيد بتطورات البنك المركزى المصرى فى مختلف القطاعات

أشادت بعثة صندوق النقد الدولى بالتطورات التى شهدها البنك المركزى على مستوى مختلف القطاعات منذ التقييم السابق فى عام 2017، والمجهودات التى تم بذلها لإعداد وصياغة قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى الجديد، جاء ذلك عقب سلسلة اجتماعات افتراضية عقدها أعضاء بعثة صندوق النقد للضمانات الوقائية مع ممثلى البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 15 إلى 29 يونيو 2020 لتقييم آليات العمل الداخلية بالبنك والوقوف على مدى فاعليتها وكفاءتها.

رئيس جهاز الشروق: تنفيذ أكبر حديقة مركزية داخل المدينة بمساحة 45 ألف متر

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، انه تم تنفيذ اكبر حديقة بالمدينة، بمساحة 45 ألف متر مربع، تحت مسمى حديقة أهل مصر .

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحديقة الجديدة عبارة عن متنفس لمشروعات سكن مصر والإسكان الاجتماعى ومشاريع الشباب، وعدد من أحياء المدينة.

وزير الاتصالات يعلن إطلاق خدمات مصر الرقمية تجريبيا على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمات "مصر الرقمية" تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة للذهاب للمحكمة.

وزارة قطاع الأعمال العام: 50 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين بـ4 محافظات

تواصل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، متابعة تطبيق النظام الجديد لتداول القطن فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية لموسم ‪2020-2021.

وتم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا فى البحيرة، 15 فى الشرقية، 7 ببني سويف، 9 فى الفيوم.

أيمن الجميل: قانون الجمارك الجديد نقلة نوعية وسينعكس بقوة على التجارة والصناعة والنمو

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قانون الجمارك الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب فى آخر جلسات دور الانعقاد الخامس قبل يومين، يمثل نقلة نوعية لمنظومة عمل مصلحة الجمارك وإدارات وزارة المالية، وبمجرد تفعيله سيحقق آثارا إيجابية بالموانئ والمنافذ الجمركية، كما سينعكس بالتبعية على السوق الداخلية وأنشطة التجارة والصناعة ومكونات النمو الاقتصادى.

تحصيل 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يوليو الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع محافظ سوهاج سبل دعم الاستثمارات

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج.

وجاء ذلك فى ثالث جولاته ضمن برنامج زيارات محافظات الصعيد، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية القائمة واستيعاب الخطط التوسعية الجديدة للمستثمرين، وخلق مشروعات تنموية بصعيد مصر.

وزير الاتصالات: 700 ماكينة ATM جديدة بمكتب البريد

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات َوتكنولوجى المعلومات، عن الانتهاء من تطوير 316 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، واستهداف الانتهاء من تطوير 780 مكتب بريد بنهاية العام المالى الحالى 2020/2021، وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليار جنيه.

وأضاف فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، أن الهيئة تتجه إلى زيادة ماكينات الصرف الآلى من 350 مكتب إلى 700 ماكينة ATM وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وأصحاب المعاشات، فضلا عن إتاحة سيارات إضافية مجهزة بأوقات صرف المعاشات لمنع التكدس فى بعض المكاتب.