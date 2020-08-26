مصارعون مكسيكيون ينقلون حلبة قتال فى الهواء الطلق خوفا من عدوى كورونا.. فيديو

كتب ـ محمد شعلان

ابتكر مجموعة من الشباب المصارعين في المكسيك فكرة جريئة لإعادة حلبات المصارعة في بلادهم بعد توقف العروض لشهور تنفيذا لإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب تفشي جائحة كورونا في المكسيك والعالم، وتسبب هذا الاغلاق في تضرر بعض التقاليد التي تعد موروثا ثقافيا في المكسيك وعلى رأسها مصارعة المحترفين، حيث ارتفع عدد الموتى بين المصارعين بشكل كبير هذا العام وتم إغلاق ساحات المصارعة.

وعرضت قناة يورو نيوز، عرضا لإحدى المجموعات الجريئة من المصارعين الشباب الطموحين، متمثلة في الإخوة أوليفاريس الثلاثة، قامت بشكل ارتجالي بوضع حلبة في بلدة سوتشيميلكو الموجودة في مكسيكو سيتي، بالقرب من "الحدائق العائمة" الشهيرة في البلدة بعد أن فقدت هذه الأخيرة آخر ساحة لها من ساحات المصارعة.



عرض مصارعة فى الهواء الطلق

وقال الأخ الأكبر(25 عامًا)، والذي يتصارع تحت اسم (Ciclónico): "عندما بدأ الوباء في الانتشار، قررنا الابتكار والقيام بهذه الخطوة في الهواء الطلق".

واصل فيروس كورونا المستجد فى المكسيك زحفه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل ارتفاع جديد فى حصيلة الوفيات والإصابات، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر الاثنين، عن تسجيل 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المكسيك إلى 568621 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 61450 حالة وفاة.

وصرح مسئولون حكوميون مؤخرا، بأن العدد الفعلى للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكى هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا فى العالم فى الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات فى المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.