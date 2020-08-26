أنتاناناريفو (أ ش أ)

مددت السلطات فى مدغشقر حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد لمدة 15 يوما لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء، وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل في الجزيرة الكبيرة 14327 حالة إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 178 حالة وفاة، مضيفا أنه من المقرر أن يعلن رئيس البلاد "أندري راجولينا" على شاشة التلفزيون الوطني عن باقي الإجراءات الصحية الواجب اتباعها في مكافحة الوباء.