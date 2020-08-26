اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يأمر بتشكيل لجنة لوضع حل جذرى لارتفاع المنسوب بوادى مريوط

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:46 م
محافظ الإسكندرية يأمر بتشكيل لجنة لوضع حل جذرى لارتفاع المنسوب بوادى مريوط محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا لدراسة مشكلة ارتفاع منسوب مياه وادي مريوط، وذلك في إطار الاستعدادات المسبقة لمحافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الأمطار القادم، وإتخاذ اﻹجراءات الاحترازية اللازمة لنهو الأعمال المطلوب. 
 
وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية أنه خلال الاجتماع؛ أمر المحافظ بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية والانتقال فورا إلى وادي مريوط لدراسة الوضع علي أرض الواقع، قائلا: "لابد من وضع دراسة كاملة وشاملة حول الوضع بوادي المريوط بما يضمن الحفاظ علي منسوب المياه لحماية المناطق المحيطة من أي احتمالية للغرق ووضع حل جذري ونهائي لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بالوادي". 
 
ووجه المحافظ بالبدء الفوري في الحلول العاجلة التي تم تناولها خلال الإجتماع، وشدد علي تحديد مسئوليات وأدوار كل جهة علي حدة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزرات المعنية لمتابعة تنفيذ ذلك. 
 
حضر الإجتماع؛ الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري السابق، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومسئولي الجهات المعنية من الصرف والري بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، والثروة السمكية وهيئة الطرق، وجميع الجهات المعنية.

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ارتفاع منسوب مياه وادي مريوط

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