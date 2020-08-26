مجلس جامعة المنيا يعتمد تطبيق التعليم الهجين وبدء تسجيل 4200 مقرر

المنيا- حسن عبد الغفار

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذى للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس، وأمين اتحاد طلاب الجامعة.

وفى مستهل المجلس، قدم رئيس الجامعة شكره لعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، والكنترولات، والرصد، وإعلان النتائج، مشيداً بمجهوداتهم وسرعة الإنجاز وإدارة الأزمة الاستثنائية الراهنة فى ظل تحديات جائحة كورونا، واتمام عقد امتحانات الفرق النهائية، وظهور النتائج وإعلانها على الطلاب فى الزمن المحدد لها، إلى جانب نجاح أعمال اختبارات القدرات، والتنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى.

وفى هذا الإطار حظى الاجتماع بمناقشة موسعة عن آليات ومقترحات تطبيق التعليم الهجين والتعريف به وبأهدافه، لكونه أصبح يمثل حقبة جديدة فى التعليم الجامعي، وفى ساحة التعليم المصري، وذلك لمزجه بين التعليم وجهاً لوجه، والتعليم عن بعد عبر الانترنت، واعتماده على نطاق واسع عالمياً بالتعليم الجامعي.

وأكد عبد النبى، على اعتماد التعليم الهجين بكليات الجامعة نظاماً للدراسة، واستيفاء المتطلبات والمعايير الأساسية والشكل والصيغة القانونية بلوائح الكليات كأسلوب للتعليم الجامعي، بالإضافة إلى عقد الاختبارات الإلكترونية، وتصحيحها إلكترونياً، وتحديد طبيعة الكلية ونوعية الدراسة بها سواءً كانت نظرية أو عملية، مشيراً أن الجامعة قامت بتقديم جميع التسهيلات؛ لتطبيق التعليم الهجين، وذلك وفقاً لسياستها نحو التحول الرقمي، لضمان تحقيق الاستفادة العظمى من امكانياتها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية التكنولوجية، والتوسع فى إجراءاتها نحو تقليل الكثافة الطلابية خلال الأسبوع الدراسي، وتعزيز التحول التدريجى للطالب إلى متعلم مدى الحياة.

وأكد رئيس الجامعة أنه بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ستبدأ الجامعة خلال هذا الأسبوع فى بدء تسجيل المحاضرات والمقررات لجميع الأقسام بالكليات التى تصل لأكثر من 4200 مقرر، ورفعها على منصة المقررات الإلكترونية بالجامعة، فى صورة عرض تقديمي(بوربوينت) وتسجيل صوتى وشرح فيديو مدعم بانفوجراف توضيحي، بجانب تحميل أنشطة وأسئلة على كل درس بجانب شرح المحاضرة.

فيما قدم رئيس الجامعة لأعضاء المجلس رؤية الجامعة فى تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية خلال العام الجامعى القادم، وآليات الارتقاء بخدماتها، بحيث لا يزيد عدد المقيمين فى الغرفة الواحدة بالمدن عن طالبين كحد أقصى وفقاً لشروط التباعد، مع تطبيق القواعد العامة المنظمة للإقامة بالمدن طبقاً للإجراءات التى تتماشى مع نمط التعليم الهجين.

وناقش المجلس تعديل بعض القواعد والتوصيات لباحثى الماجستير والدكتوراه فى حالة إعارة المشرف على الرسالة العلمية للباحث، أو سفره، بحيث يتعين على القسم متابعة استمرار الإشراف على رسالة الباحث، أو توصية المشرف بمشرف آخر معه على الرسالة.

وقدم الدكتور محمد جلال الشكر لكليات الجامعة وطلابها على مشاركتهم الفعالة فى مشروع محو الأمية طبقاً لأهداف بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيداً بما حققته الجامعة من إنجاز بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية بمحو أمية 14000 أمي.

ومن جانبه استعرض الدكتور عصام فرحات، من خلال عرض تقديمى يوضح كافة التفاصيل والإرشادات التى يجب اتباعها فى تطبيق التعليم الهجين، ويشرح مقترح قطاع شئون التعليم والطلاب لآليات التطبيق، الذى ارتكز على تقسيم الطلاب وتناوبهم خلال أوقات التدريس أسبوعياً، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية مصغرة.

واستعرض الدكتور مدير مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بالجامعة، ما تم مناقشة خلال اجتماع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن بعد، من حيث تحديد الأطر الجديدة للاعتماد، وبرامج التعليم ومخرجاته وتوثيق وإدارة الأزمة بالكليات فى ظل جائحة كورونا خلال الفصل الدراسى الثانى لهذا العام، إلى جانب نظم التعليم الهجين الجديد وما سيترتب عليه من تقييم ومتابعة من قبل هيئة الجودة، وآليات وقواعد رفع جميع الوثائق الخاصة بطلب زيارة المراجعة الخارجية على النظام الالكترونى للاعتماد على موقع الهيئة.

ووفقاً لما استعرضه مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وجه رئيس الجامعة جميع الكليات التى تحتوى على برامج جديدة وقامت بتخريج دفعات بها؛ بالتقدم للاعتماد للهيئة، وذلك نظراً لما تمتلكه هذه البرامج من مقومات وخدمات ومعايير ومواصفات مؤهلة للحصول على الاعتماد، وأيضا ليكون البرنامج الجديد دافعاً لتأهيل واعتماد باقى البرامج بالكليات.