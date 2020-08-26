اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث القاهرة تضبط 1730 قرص دوائى مجهول المصدر داخل صيدلية بروض الفرج

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:21 ص
مباحث القاهرة تضبط 1730 قرص دوائى مجهول المصدر داخل صيدلية بروض الفرج ادوية _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب صيدلية بحوزته 1730 قرص دوائى فى منطقة روض الفرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط (صاحب صيدلة بدائرة قسم شرطة روض الفرج) لحيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد.

وعثر بداخل الصيدلية على ( 1730"قرص دوائى وكبسولات وأمبولات وزجاجات شراب "مختلفة الأنواع") مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.


ادوية مجهولة

ضبط ادوية مجهولة

روض الفرج

ضبط صيدلية

اخبار الحوادث

صيدلية غير مرخصة

امن القاهرة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج الأحذية والأسلاك بالوايلى ومدينة نصر

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:06 ص

القبض على مسئول مخزن مواد غذائية غير مرخص فى الجمالية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:00 ص

هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بعدد من الصيدليات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:45 ص

ضبط قناة فضائية غير مرخصة بالجيزة بداخلها أدوية مجهولة المصدر

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:41 ص

ضبط 3500 قرص أدوية مخالفة فى حملة على مخازن الأدوية بالزقازيق.. صور

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة