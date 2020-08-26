مباحث القاهرة تضبط 1730 قرص دوائى مجهول المصدر داخل صيدلية بروض الفرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب صيدلية بحوزته 1730 قرص دوائى فى منطقة روض الفرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط (صاحب صيدلة بدائرة قسم شرطة روض الفرج) لحيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد.

وعثر بداخل الصيدلية على ( 1730"قرص دوائى وكبسولات وأمبولات وزجاجات شراب "مختلفة الأنواع") مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.