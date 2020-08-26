وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارات عدة على أراض زراعية في منطقة الزنة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب بأضرار بالغة بمحيط المكان.
 