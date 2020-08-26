علماء يتوصلون لطريقة جديدة لعلاج السكتة الدماغية بنقل الدم

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية أجراها باحثو جامعة وست فرجينيا الأمريكية أن نقل الدم يؤدى إلى نتائج أفضل في الفئران المصابة بالسكتة الدماغية، حيث يعتقد الباحثون أن النتائج يمكن استخدامها لعلاج السكتة الدماغية لدى البشر.

وأكد الباحثون وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience أنه يأملون عندما يصاب أي شخص بالجلطة يتمكن الأطباء من استبدال دمه بدم شخص سليم لم يصاب بسكتة دماغية، حيث يقلل تبادل الدم هذا الضرر الذي يلحق بالدماغ ، وأي عجز عصبي ناتج عن السكتة الدماغية لا شيء، وأوضحوا أن هذا ليس مجرد تمني ولكنه اختراق محتمل في علاج السكتة الدماغية بناءً على أبحاث الفئران التي أجراها علماء الأعصاب بجامعة ويست فيرجينيا.

في الدراسة التي قادها Xuefang Sophie ، أستاذ مساعد باحث في قسم علم الأعصاب ، وجد الفريق أن العلاج ببدائل الدم ينقذ أدمغة الفئران من مشاكل السكتة الدماغية.

وقال قائد الدراسة "ما تمكنا من إثباته هو أنه إذا قمت بإزالة جزء من الدم من شخص يعاني من سكتة دماغية ، واستبدلت هذا الدم من شخص لم يصاب بسكتة دماغية ، فإن نتائج تلك السكتة الدماغية تتحسن بشكل كبير".

يُعتقد أن هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهر أن العلاج ببدائل الدم يؤدي إلى تحسين نتائج السكتة الدماغية لدى الفئران ، وهي خطوة تالية محتملة لعلاج السكتة الدماغية لدى البشر.

تحدث معظم السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم ، عادة بسبب انسداد الشرايين المؤدية إلى الدماغ، في حين أنه لا يوجد دواء واحد معروف للسكتة الدماغية ، فإن العلاج الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء للسكتات الدماغية هو منشط البلازمينوجين النسيجي ، الذي يذيب الجلطة ويحسن تدفق الدم. ومع ذلك ، يجب عادةً إعطاء منشط البلازمينوجين النسيجي خلال ثلاث ساعات من السكتة الدماغية.

يشير البحث الجديد إلى أن عمليات نقل الدم يمكن أن تتم حتى سبع ساعات ولا يزال لها تأثير إيجابي. كان استبدال 20 % من الدم في الفأر كافياً لإظهار انخفاض عميق في تلف الدماغ.