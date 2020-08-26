صور.. طلاب دور ثان بالثانوية العامة يشيدون بسهولة امتحان الفيزياء

انتهى طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة من امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، مؤكدين سهولة أسئلة امتحان الفيزياء، حيث أوضح طلاب بلجنة مدرسة أبو الهول القومية، إن أسئلة الفيزياء جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولكن هناك شكاوى من صعوبة بعض الجزئيات سببها عدم المذاكرة والمراجعة قبل الامتحان.

وأوضح الطلاب أن اللجان تميزت بهدوئها ومنع دخول أى تليفونات اللجنة حيث وضع الطلاب الأجهزة الخاصة بهم لدى أحد أصحاب المحلات المحيطة باللجنة.

وبالنسبة لامتحانات التاريخ أكد الطالب سيد خالد بنفس اللجنة، إن الأسئلة إجاباتها محددة وواضحة وأسهل من اختيار الدور الأول بكثير، موضحا أن الأسئلة فى مستوى الطالب العادى.