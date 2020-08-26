صور.. رجال أوقاف الأقصر يواصلون حملات تطهير المساجد لليوم الثالث على التوالى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات الوزارة وإستمراراً للعمل بالإجراءات الاحترازية لا يزال العمل على قدم وساق ولليوم الثالث على التوالى، فى الحملة الخاصة بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى كل فى النطاق الجغرافى لكل إدارة مع المتابعة الشخصية لمديرى الإدارات لهذا الأمر والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة، وذلك استعداداً لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.



جانب من حملات تطهير المساجد (1)

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مواصلة عمليات التعقيم والتطهير بالمساجد وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، حيث عقد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بناء على تعليمات الوزارة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديرى الإدارات التابعة للمديرية، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها في صلاة الجمعة المقبلة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.



حملات تطهير المساجد (2)

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية ومن بينها آخر استعدادات المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة، والتى بلغ عددها 1243 مسجدًا وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، وكذلك الالتزام باستمرارًا العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حملة تعقيم المساجد والتى بدأت من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.



تطهير المساجد (3)

وفى نفس السياق، أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل عدة لجان للمرور على مساجد المحافظة لتطبيق تعليمات وقرارات الوزارة، حيث إنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وجه فيها بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، وتم تشكيل لجنة بعضوية الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، ولجنة بعضوية الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.