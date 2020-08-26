صور.. تفاصيل توسعة ورفع كفاءة الطريق الشرقى لترعة الكلابية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الشرقي لترعة الكلابية وإزالة الأشجار والمعوقات، وذلك ليكون بديلاً لمرور السيارات بعيداً عن الكوبري الذي سيتم صيانته بطريق مصر أسوان الزراعي.

وقال المهندس محمد سيد سليمان، أنه تم خلال الأيام الماضية البدء فى أعمال توسعة الطريق الشرقي لترعة الكلابية وإزالة الأشجار والمعوقات، وذلك ليكون بديلاً لمرور السيارات بعيداً عن الكوبري الذي سيتم صيانته بطريق مصر أسوان الزراعي، موضحاً أنه يجرى مواصلة العمل فى عدة طرق استعداداً لرصفها والتى تشمل:- (شارع ترعة أصفون الغربي بداية من مسلة كوبري موقف المطاعنة حتى الإدارة الصحية جنوبا مرورا بالسجل المدني الجديد - شارع النزهة من بدايته شمالاً حتى سنترال إسنا القديم - شارع جسر السيالة من بدايته شمالا حتى منطقة الطوايع - شارع امتداد احمد عرابي بداية من مستشفى اسنا القديمة حتى مدخل قناطر اسنا الجديدة مرورا بالسنترال الجديد والمطحن - شارع موقف القرية جنوبا الذي تم تغطيته من الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية من كوبري القرية حتى نهاية التغطية جنوب الوحدة الصحية بالقرية).

ووجه رئيس مركز ومدينة إسنا، كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة رفع كافة الإشغالات والتعديات التى تعيق الطريق، حيث أن أعمال الرصف ستبدأ خلال الايام القادمة، وتفقد أعمال صيانة كوبري المحطة (كوبري أبو وشك) في وجود الجهة المنفذة الهيئة العامة للطرق والكباري، ومدير هندسة رئيس إسنا، وسيتم أعمال صيانة للكوبري نظرا لتهالكه ووجود شروخ في بلاطة الكوبري خوفا على أرواح المواطنين، ووجه رئيس المركز باختيار الطريق الموازي للطريق المؤدي للكوبري من الناحية الشرقية لترعة الكلابية ، ليكون بديلا لمرور السيارات بعيدا عن الكوبري الذي سيتم صيانته، كما وجه أجهزته التنفيذية بإزالة كافة الإشغالات من أشجار وعشش وكافتيريات تعوق الطريق البديل التي صرح بأنه سيتم رصفة ليصبح بديل دائم، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى الطرق ورفع كفاءتها ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات داخل المركز والعمل على رضا المواطنين.



رئيس مدينة إسنا يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الشرقي لترعة الكلابية (1)



رئيس مدينة إسنا يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الشرقي لترعة الكلابية (2)



رئيس مدينة إسنا يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الشرقي لترعة الكلابية (3)



رئيس مدينة إسنا يتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الشرقي لترعة الكلابية (4)