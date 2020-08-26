اليوم السابع
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صور.. الدخول بالكمامة فى معامل آداب عين شمس بآخر أيام تنسيق المرحلة الأولى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:23 م
صور.. الدخول بالكمامة فى معامل آداب عين شمس بآخر أيام تنسيق المرحلة الأولى الدخول بالكمامة بمعامل آداب عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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تشهد معامل الحاسب الآلى بكلية الآداب بجامعة عين شمس، توافد عدد ملحوظ من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل الرغبات، فى آخر أيام المرحلة الأولى، وفتحت الكلية معملين لاستقبال الطلاب، فيما تشهد المعامل إجراءات احترازية مشددة ، حيث يتم منع دخول الطلاب بدون كمامة ، فضلا عن الكشف الحرارى على البوابات الرئيسية للجامعة.
 
وتستقبل جامعة عين شمس، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، من خلال 13 معملا بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.
 
وتخدم معامل الحاسب الآلى بـ5 كليات بجامعة عين شمس، شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة، حيث تعد معامل الحاسب الآلى الموجودة فى كلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية وجهة الطلاب فى القانطين فى الحيز الجغرافى لمنطقة عبدة باشا وأحمد سعيد وشارع الجيش وباب الشعرية وغيرها.
 
أما معامل كلية البنات بمصر الجديدة فتعد وجهة طلاب الثانوية العامة القاطنين بالحيز الجغرافى بمنطقة مصر الجديدة والنزهة وغيرها، فيما تعد معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة وجهة الطلاب بمحافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخمية وغيرها، وكذلك معامل الحاسب الآلى بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسى للجامعة تعد أيضا وجهة شريحة كبيرة من الطلاب.
 
كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الأول الحاصلين على الثانوية العامة، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت  22 أغسطس ولمدة 5 أيام  وتنتهى يوم 26 أغسطس لتسجيل رغبات الطلاب.
 
وقررت وزارة التعليم العالى، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.


الدخول بالكمامة بمعامل آداب عين شمس (1)
 الدخول بالكمامة فى معامل آداب عين شمس
 
الدخول بالكمامة بمعامل آداب عين شمس (2)
تسجيل رغبات الطلاب
 
الدخول بالكمامة بمعامل آداب عين شمس (3)
إجراءات وقائية بمعامل عين شمس
 
الدخول بالكمامة بمعامل آداب عين شمس (4)
تنسيق الجامعات

الدخول بالكمامة بمعامل آداب عين شمس (5)
تنسيق المرحلة الاولى

 


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المرحله الاولى للتنسيق

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