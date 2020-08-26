رصف مناطق الطوابق والصفا والمروة والمجزر الآلى بالهرم

استكملت أجهزة محافظة الجيزة أعمال تطوير ورصف عدة مناطق غير مخططة ضمن خطة التطوير الجارية بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وتشمل رفع كفاءة الطرق بها وتحسين الإنارة للظهور بشكل حضارى، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وتم استكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك بمتفرعات شارع الصفا والمروة بالثلاث طوابق فيصل بحى الهرم، كما تم العمل علي إضاءة تلك المناطق بتركيب كشافات إنارة علي كوابيل وذلك للقضاء علي العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم أعمال تمهيد شارع آدم لتركيب بلاط الإنترلوك بالإضافة إلى استكمال أعمال تطوير شارع المجزر الآلي تحت إشراف ومتابعة رئيس حي الهرم.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وقعا بروتوكول تعاون لتطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للمدينة والاشتراطات التخطيطية بالإضافة إلى تطوير جميع شبكات المرافق الموجودة وتطوير منظومة الدفاع المدني ورفع كفاءة الشوارع وإنارتها.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن البرتوكول يتضمن تطوير 24 شارع فى 13 منطقة فى الأحياء الخمس، مؤكدًا أن تكلفة تلك الأعمال تبلغ 400 مليون جنيه، وتشمل الأعمال رصف الطرق سواء بالأسفلت أو الإنترلوك بالإضافة إلى إنارة الشوارع وتحسين الصورة البصرية للمناطق وذلك فى فترة تنفيذ 12 شهرًا.