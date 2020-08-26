رئيس حزب سياسى تركى معارض يعلن إصابته بـ”كورونا”

كتب أ.ش.أ

أعلن سياسى تركى معارض، إصابته بفيروس “كورونا”.، وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس “حزب الديمقراطية والتقدم” التركى المعارض، على باباجان إنه أصيب بفيروس “كورونا”.

وقال باباجان فى تغريدة نشرها على حسابه فى “تويتر”، “لقد علمت قبل قليل أن نتيجة اختبار (كورونا) الخاص بى إيجابية.. حالتى الآن جيدة والحمد لله”.

وأضاف “أكد لى الأطباء أنه على وأسرتى أن نظل فى الحجر الصحى لفترة. سأستمر فى عملى من المنزل إن شاء الله”.

وتابع “حافظوا على صحتكم ورجاء اعتنوا بأنفسكم”.

يذكر أنه فى 11 مارس العام الجاري، أعلن باباجان تأسيس حزبه الجديد تحت اسم (DEVA حزب الديمقراطية والتقدم) بمشاركة 90 عضواً آخرين.

وحتى تاريخ اليوم الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات بفيروس “كورونا” فى تركيا 261 ألفا و194 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 238 ألفا و795 حالة شفاء، وذلك وفقا لبيانات وزارة الصحة التركية.