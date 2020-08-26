اليوم السابع
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دونالد ترامب: إعصار لورا خطير وسريع ونتواصل مع إدارات الطوارئ المحلية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 07:01 م
دونالد ترامب: إعصار لورا خطير وسريع ونتواصل مع إدارات الطوارئ المحلية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن إعصار لورا إعصار خطير للغاية، مشددا على أن إدارته تتواصل مع إدارة الطوارئ المحلية فى ولايات تكساس ولويزيانا وأركنساس، قائلا :"نحن معكم".

 

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إعصار لورا هو إعصار خطير للغاية وسريع بشدة، تظل إدارتى منخرطة بشكل كامل مع مديرى الطوارئ المحلية، لمواصلة إعداد ومساعدة الأشخاص العظماء فى تكساس ولويزيانا وأركنساس، أنا استمع إلى المسؤولين المحليين، نحن معكم!".

 

 
ترامب
ترامب
 

وفى سياق متصل حذرت الحكومة المحلية فى ولاية لويزيانا الأمريكية، السكان من إعصار لورا، حيث سارع الجميع نحو الاستعداد لمواجهة الإعصار من خلال ملأ أكياس الرمل لصد المياه أو تغيير مصدرها لتقليل الخسائر.

ويقترب توقف إنتاج النفط الأمريكى فى خليج المكسيك، من مستواه أثناء الإعصار كاترينا لعام 2005، وسارعت مصافى التكرير الساحلية لخفض العمليات قبل إعصار كبير يقترب من ساحل تكساس ولويزيانا.

وسيكتسب الإعصار لورا قوته بسرعة فوق المياه الدافئة لخليج المكسيك ومن المتوقع أن يصبح إعصارا كبيرا يدفع رياحا سرعتها 115 ميلا فى الساعة (185 كيلومترا فى الساعة) قبل أن يضرب الساحل الأمريكى، وفقا لما ذكره المركز الوطنى للأعاصير.

 


ترامب

دونالد ترامب

اعصار لورا

امريكا

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