دونالد ترامب: إعصار لورا خطير وسريع ونتواصل مع إدارات الطوارئ المحلية

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن إعصار لورا إعصار خطير للغاية، مشددا على أن إدارته تتواصل مع إدارة الطوارئ المحلية فى ولايات تكساس ولويزيانا وأركنساس، قائلا :"نحن معكم".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إعصار لورا هو إعصار خطير للغاية وسريع بشدة، تظل إدارتى منخرطة بشكل كامل مع مديرى الطوارئ المحلية، لمواصلة إعداد ومساعدة الأشخاص العظماء فى تكساس ولويزيانا وأركنساس، أنا استمع إلى المسؤولين المحليين، نحن معكم!".