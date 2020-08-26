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خال "طفل العجانة": "مالك المخبز يريد عمل خبز لنا بدم ابننا"

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:23 م
خال "طفل العجانة": "مالك المخبز يريد عمل خبز لنا بدم ابننا" طفل العجانة
كتب أيمن رمضان

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قال محمد عبد الرازق، خال "طفل العجانة"، إن العائلة المالكة للمخبز الذى وقع به الحادث قاموا بفتح المخبز من أجل استفزاز أهالى القرية، مشيراً إلى أن سيد عبد الكريم، مالك المخبز، هو الذى حاول التستر على الجريمة منذ البداية وأدعى أن الطفل أصيب بفيروس كورونا، وقام بنقله بسيارة نقل إلى المستشفى، وحاول إجبار والدة الطفل على التوقيع على إقرار يخلى مسئوليته.

وأضاف "الرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مالك المخبز لم يهتم لنقل المجنى عليه بسيارة إسعاف عندما وقع الحادث وقام بنقله فى سيارة نصف نقل.

وعلق خال المجنى عليه، رسالة إلى صاحب المخبز بعدما قام بفتحه مرة أخرى من أجل تشغيلها، قال خلالها: "أزى تعمل خبز فى عجانة لناس دم ابنهم لم يجف فيها".

وكان قال والد الطفل محمد مصطفى الشهير بـ"طفل العجانة"، إن ابنه يعانى من شلل رباعى وكسور في الفقرة الرابعة والثامنة بالعمود الفقرى، وكسور في لوح الكتف اليمني، بسب بالحادث الذى تعرض له من صاحب المخبز الذى كان يعمل به.

وأضاف والد الطفل في تصريحات خاصة لـ تليفزيون اليوم السابع، إن الأسرة بالكامل تنتظر تحسن حالة الطفل، وتنتظر اتخاذ الخطوات القانونية تجاه مرتكب الواقعة، وتابع والد طفل العجانة في تصريحاته إنه يقدم الشكر لوزيرة الصحة، ولكل من ساعد ابنه على التواجد في المستشفى بالقاهرة، والاهتمام بحالته الصعبة.


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