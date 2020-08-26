حبس 7 متهمين بهتك عرض طفل داخل منزل تحت الإنشاء بالعاشر

الشرقية – فتحية الديب

قررت النيابة العامة بالعاشر من رمضان، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 7 شباب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء جنسيًا على طفل وهتك عرضه داخل منزل تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .

كان اللواء اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغا من، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، باعتداء عدد من الشباب على طفل، وهتك عرضه داخل منزل مهجور بالمجاورة 30 بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من رجال البحث الجنائي، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، ومعاونه الرائد أحمد الغندور، من قوات القسم، إلى محل الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 شباب، أكبرهم بعمر 20 سنة، وأن المجنى عليه طفل، عمره 12 سنة.

جرى ضبط المتهمين ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6895 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها، التى قررت عرض الطفل على الطب الشرعى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.