حبس 4 شباب وإيداع 3 بدار رعاية لاتهامهم بهتك عرض طفل بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

قررت النيابة العامة بالعاشر من رمضان، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس 4 شباب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع 3 آخرين فى دار رعاية كونهم أحداث؛ لاتهامهم بالاعتداء جنسيًا على طفل وهتك عرضه داخل منزل تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

كان اللواء أيمن مطر نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب تلقى إخطارًا من اللواء أيمن هنداوى، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، باعتداء عدد من الشباب على طفل، وهتك عرضه داخل منزل مهجور بالمجاورة 30 بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من رجال البحث الجنائى، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، ومعاونه الرائد أحمد الغندور، من قوات القسم، إلى محل الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 شباب، أكبرهم بعمر 20 سنة، وأن المجنى عليه طفل عمره 12 سنة.

وجرى ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6895 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس 4 منهم على ذمة التحقيقات، وإيداع المتهمين الثلاثة الآخرين بأحد دور الرعاية كونهم أحداث.