تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

شيع عدد من أهالي كفر الدوار بالبحيرة، جثامين ضحايا مذبحة منشية النصر، والتى راح ضحيتها ربة منزل و طفلين بمقابر العائلة بمنطقة بولس، ويأتى ذلك بعد قرار المستشار حسام السقا، مدير نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور التصريح بدفن جثامين الـ 3 ضحايا من أسرة واحدة

وكانت مدينة كفر الدوار بالبحيرة قد شهدت جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أشخاص، حيث عثر الأهالى على جثة ربة منزل وطفلين لم يتعد عمرهما 3 سنوات مذبوحين داخل منزلهم فى ظروف غامضة.

وفى مفاجأه كبرى عثرت الأجهزة الأمنية على طفلة رضيعة عمرها نحو 4 شهور على قيد الحياة وتبين أنها أصغر أطفال المجنى عليها وتم تسليمها إلى ذويها.

وتكثف الأجهزة الامنية بالبحيرة من جهودها لكشف غموض وملابسات الجريمة الشنيعة، كما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى حول منزل الضحايا لمنع اقتراب المواطنين.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً بالحادث من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم وتبين مصرع ياسمين ع 23 سنة وعلى ا.ف 3 سنوات وشقيقه محمد 3 سنوات.