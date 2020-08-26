تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا فى إسرائيل

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا، وهو ما يعتبر معدلا يوميا قياسيا للوفيات جراء الفيروس في إسرائيل، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1943 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 107 آلاف و341 حالة، من بينها 85 ألفا و883 حالة تعاف، بينما تم الإبلاغ عن 430 حالة خطيرة.

وأشارت الوزارة -في بيان وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 867 حالة، عقب تسجيل 4 وفيات جديدة صباح اليوم.