انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وطقس رطب بالقاهرة والعظمى 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحًا، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وسط توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وليلاً تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلاً.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

وشهد أمس الثلاثاء استمرار ارتفاع الدرجات، حيث ساد طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما شهدت السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75%.

كما شهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.