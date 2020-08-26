اليوم السابع
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الحكومة تخصص قطعتى أرض بمدينة نصر و6 أكتوبر لاستخدامهما فى مشروعات

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:48 م
الحكومة تخصص قطعتى أرض بمدينة نصر و6 أكتوبر لاستخدامهما فى مشروعات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض وهما: أرض المعارض بمدينة نصر، وأرض مكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لصالح بنك الاستثمار القومي، لاستخدامهما في عدة مشروعات، وذلك سداداً لكامل المديونية المستحقة على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجزء من المديونية المستحقة على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 68 المنعقدة بتاريخ 17 أغسطس 2020، لعدد 21 موضوعاً.

 

 

 


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