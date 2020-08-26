التموين تضبط 16 جوال دقيق بلدى مدعم بمخبز سياحى فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، فى ضبط 16 جوال دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بوزن 50 كيلو جرام لدى مخبز سياحى، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة الحملات يومياً لضبط المخالفين.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت الرقابة التموينية بحملة تموينية علي المخابز البلدية، وذلك للتأكد من سلامة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والأوزان القانونية، كما تم المرور على المخابز السياحيه وتجار التموين، حيث أسفر المرور عن تحرير ضبط عدد 16 جوال دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة 50 كجم لدى مخبز سياحي، وعدد 2 محضر غلق تجار تموين بدون عذر، وعدد 2 محضر غلق مستودع دقيق بدون عذر، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

وفى نفس السياق، أعلن الدكتور تامر صلاح مختار ، وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، أنه تم حتى الآن صرف سلع تموينية بمبلغ 37.9 مليون جنيه بنسبة 80.1 % من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، مضيفاً أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بالمحافظة بمبلغ 1.53 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 74077 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 52.3 مليون رغيف بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى قدره 2.61 مليون رغيف / يوم.

وتم صرف كمية قدرها 2816.270 طن دقيق بلدى مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين بالمحافظة، ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر.



دقيق بلدى مدعم

جانب من المضبوطات

الدقيق المضبوط