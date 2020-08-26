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الأردن يعلن فرض حظر شامل يوم الجمعة بعمان بسبب كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:15 م
الأردن يعلن فرض حظر شامل يوم الجمعة بعمان بسبب كورونا الاردن
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، عن فرض حظر شامل يوم الجمعة في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء بسبب كورونا.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم قال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي، "عقدت على مدار اليوم عدة اجتماعات حكومية للوقوف على تطورات الحالة الوبائية، وتحديد مجموعة إجراءات للتعامل معها".

وأعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى تنفيذ حظر تجوال شامل طوال يوم الجمعة 28 أغسطس في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء فقط وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين، مؤكدا أن ساعات الحظر ستستمر كما هي في باقي محافظات المملكة.

وأوضح وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى أن الحظر سيبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الخميس 27 أغسطس وسيستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الجمعة 28 أغسطس.

 


الأردن

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

حظر تجول في عمان

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