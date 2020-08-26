إعادة فتح حدائق المنتزه بالإسكندرية أمام الجمهور أول سبتمبر المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت إدارة حدائق المنتزة بالإسكندرية، أنه تقرر إعادة افتتاح حدائق المنتزه أمام المواطنين للزيارة، وذلك بدءا من أول سبتمبر المقبل بعد أن شهدت الحدائق إغلاقا لمدة 5 أشهر فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الإسكندرية للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا، ومنعا لوجود أى تجمعات بين المواطنين.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أصدر تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تصل عقوبتها إلى السجن وبغرامة مالية 4 آلاف جنيه.

واتخذت الإسكندرية عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير، وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، وتم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة حتى الآن، إلى جانب منع الأسواق العشوائية الأسبوعية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.