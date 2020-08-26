إصابة 2 أحدهما مسجل خطر فى مشاجرة بجهينة غربى سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى سوهاج، برئاسة الرائد محمد جاد الله، رئيس وحدة المباحث، من السيطرة على مشاجرة بدائرة المركز وضبط المشاركين فيها من بينهم مسجل شقى خطر، وذلك بسبب خلافات مالية مع أحد الأشخاص.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية نزه البوص دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد جاد الله رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بان المشاجرة بين طرف أول أحمد ا أ ع 60 سنة عامل مسجل شقـي خطر تحت فئة أ " فرض سيطرة "، والسابق اتهامه فـي " 20" قضية متنوعة سلاح بدون ترخيص وسرقة متنوعة ومخدرات وآداب عامة وبلطجة ومقاومة سلطات وسرقة متجر " " مصاباً " جروح قطعية متفرقة بالجسم "، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان محسن ا ف ع 23 سنة عامل مصاباً " جرحين قطعيين بالوجه والرقبة "، الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول " مطواة " والطرف الثاني " سكين "، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات مالية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تلت التحقيق.