إحالة بائع خردة متهم بقتل صديقه لسرقته لجنايات الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة المتهم بقتل صديقه بمركز الإبراهيمية وسرقته لمحكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته بتهمة القتل العمد.

تعود أحداث القضية رقم 2945 جنايات مركز الإبراهيمية، لشهر ديسمبر من عام 2019، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا باختفاء " سليمان ع س ع" 37 سنة لحام مقيم شرقية مباشر دائرة مركز الإبراهيمية، لمدة 20 يوما عن مسكنه.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث الإبراهيمية، برئاسة أحمد غالب، رئيس المباحث، وبإشراف العقيد أسامة ربيع، مفتش المباحث، بالتنسيق مع مباحث أبوكبير، قيام " ع ع ال" 45 سنة بائع خردة، تربطه علاقة صداقة من خلال العمل بالمجنى عليه، باستدراجه لمكان بعيد عن الأهالى، وقام بضربه على رأسه وسرقته والتخلص منه بمياه مصرف ناحية قرية المشاعلة، دائرة مركز أبو كبير لوجود خلافات مالية بينهما، وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التى قررت إحالته لمحكمة الجنايات.