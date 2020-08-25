10 معلومات عن متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت جامعة الإسكندرية افتتاح اهم متحف فى تاريخها، فهو مبنى يوثق تاريخ الجامعة باعتبارها ثانى أقدم جامعة مصرية. والتى تخرج منها اجيال عديدة منها اهم الشخصيات الثقافية فى مصر ، أجرى " اليوم السابع" جولة داخل متحف المقتنيات لمعرفة أهميته التاريخية ومايضمه من مقتنيات نادرة.

1-يقع المبنى فى الدور الخامس بمبني الادارة العامة لشئون المكتبات.

2- يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية.

3- متحف يضم بين جنباته مجموعة نادرة من الكنوز الثقافية والوثائق النادرة، والتي تم الحفاظ عليها بشكلها الطبيعي وتقديمها للجمهور بشكل عصري وحديث، وايضا المجموعات الوثائقية التي يضمها المتحف مجموعة من المخطوطات النادرة المكتوبة.

4- مقتنيات المتحف تخضع إلي ترميم بشكل دوري ، لتوفير الجو المناسب من حرارة ورطوبة ، ولمنع تلف المخطوطات النادرة.

5- يتضمن المتحف أوائل الرسائل الجامعية، وشهادات تخرج أشهر الخريجيين، وخرائط بناء الجامعة، وأهم المخطوطات فى المجالات العلمية، والكتب النادرة مثل وصف مصر والفرامانات العثمانية.

6- القاعه الثانية وهى مخصصة لكتب الديانات وتضم 1095 مخطوطا باللغة العربية، و139مخطوطا شرقيا منهم 24 مخطوطا بالفارسية، و115 مخطوطا بالتركية.

7- القاعه الثالثة بالمتحف تضم الكتب التراثية وعددها 1327 مجلدا، كما تضم مجموعات نادرة وقيمة يرجع بعضها للقرن السادس عشر والسابع عشر الميلادى.

8- فى تصريحات لرئيس جامعة الإسكندرية أكد أن المتحف من المتوقع أن يكون مقصداً ومزارا ثقافياً وسياحيا هاما وإضافة غير مسبوقه لجامعه الإسكندرية.

9- المتحف سيكون صرح أثري وعلمي عريق تفخر به جامعة الإسكندرية بما يحويه من مقتنيات تراثية قيمه ونادرة.

10- سيدعم الباحثين والأثريين وعملية البحث العلمي في مختلف المجالات المعرفية من كافة الدول للإطلاع على مقتنياته النادرة.