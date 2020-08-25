اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرياضة يشهد إجتماع مفوضية الاتحاد الافريقي لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:17 م
وزير الرياضة يشهد إجتماع مفوضية الاتحاد الافريقي لمواجهة "كورونا" وزير الرياضة فى الاجتماع
كتبت ياسمين يحيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماع الإتحاد الإفريقي مع وزراء الرياضة بالدول الاعضاء، وذلك لمناقشة افضل السبل في مجال الرياضة لمواجهة جائحة كورونا، بمشاركة السيد الوزير سيد علي الخالدي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والأستاذة أميرة الفاضل رئيس المفوضية الافريقية للشئون الاجتماعية وعدد من الوزراء الافارقة ، و دار الاجتماع حول الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة فيروس كورونا، بالاضافة الي الخطط المستقبلية وكيفية مواجهة الفيروس.
 
وأكد الدكتور اشرف صبحي في كلمته ان وزارة الشباب والرياضة تقوم بالتنسيق بصفة دائمة مع اللجنة الطبيه واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لمواجهة مخاطر الفيروس، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة قامت باصدار عدة اكواد لعودة النشاط الرياضي بالتدريج في مختلف اللعبات بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية المصرية واللجنة الطبية مشدداً علي اهمية التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة والتفتيش المستمر والدائم علي المنشآت الشبابية والرياضية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الفيروس.
 
من ناحية أخرى ، زار وزير الشباب والرياضة مؤمن زكريا نجم الأهلى -صباح اليوم الثلاثاء- بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم، والمؤارزة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التى يمر بها اللاعب.
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

الاجتماع
الاجتماع

 


وزير الرياضة

اشرف صبحى

وزراء الشباب الافارقة

وزارة الرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة